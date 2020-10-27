Мужчина выстрелом устроил мощный пожар в горах Сочи и пропал

Неизвестный при помощи выстрела из ракетницы устроил мощный пожар в горах на территории Сочинского заказника, после чего пропал. Последствия произошедшего попали на видео, на запись, сделанную очевидцами, обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт «ЧП Сочи».

На размещенных в сети кадрах видно, как на склонах горит сухая трава и кустарники, а в воздух поднимаются плотные клубы дыма.

Как сообщается на сайте Кавказского природного заповедника, возгорание началось в воскресенье, 25 октября, в районе туристической стоянки у озера Зеркальное на одном из хребтов горы Ачишхо. Общая площадь пожара составила около одного гектара. Огонь удалось полностью ликвидировать, к тушению были привлечены 30 человек.

По предварительным данным, задымление началось после того, как мужчина произвел выстрел из ракетницы по направлению маршрута к Ачипсинским водопадам. Согласно неподтвержденным сведениям, им был житель поселка Красная Поляна.

В настоящее время ведутся поиски нарушителя, воспользовавшегося сигнальным пистолетом. Мотивы его действий в настоящее время остаются неизвестными.