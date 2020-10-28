Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео

Разлученные 48 лет назад отец и сын воссоединились в аэропорту штата Пенсильвания, США. Видео их трогательной встречи опубликовано на портале UPI.

Билл Патрик-младший прилетел из штата Юта в город Гаррисберг, чтобы встретиться со своим отцом Биллом Патриком-старшим. Родственники расстались, когда сыну было всего пять лет. «Мама уехала со мной и двумя моими сестрами после Пасхи, кажется, в 1973 году, — вспоминает Патрик-младший. — Я знаю об отце только то, что записано в моем сертификате о рождении».

Патрик-старший утверждает, что долгое время безуспешно пытался найти своих детей. В поисках также участвовали его родственники. «Моя сестра тоже искала. Мой брат, когда еще был жив, пытался помочь», — отмечает он. Около двух лет назад его сестре удалось разыскать страницу Патрика-младшего на Facebook.

После этого отец и сын начали общаться на расстоянии, а в 2020 году наконец встретились. «Я говорил себе не поддаваться эмоциям, но у меня не получилось», — признается сын.

У отца и сына оказалось много общего. В частности, они оба уже 31 год находятся в браке. Патрик-старший узнал, что у него уже четверо внуков и пять правнуков.

Ранее сообщалось о трогательной встрече солдата с сыном после шести месяцев разлуки. Мужчина без предупреждения приехал домой на новогодние праздники и сделал сюрприз для ребенка.