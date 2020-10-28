Осужденный на пожизненный срок киллер Дыца подал иск на миллион рублей

В Пермском крае отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» россиянин Олег Дацко, известный в криминальном мире как Дыца, пожаловался на тесноту в камере изолятора. Об этом в среду, 28 октября, сообщает «Татар-Информ».

По данным издания, осужденный за убийство нескольких человек Дацко написал обращение в суд с требованием взыскать в его пользу один миллион рублей моральной компенсации за причиненные неудобства. Киллер известной челнинской преступной группировки «Тaгирьяновские» заявил, что также требует признать полученные следователями доказательства его вины незаконными.

Дацко в частности возмутило то, что во время пребывания в одном из изоляторов УВД Пермского края в камере было слишком тесно — в рассчитанном на 110 мест помещении находилось до 140 человек. Кроме того, там отсутствовал ремонт.

Банда Эдуарда Тагирьянова была задержана в процессе расследования похищения и убийства гендиректора компании «КАМАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и его помощницы 10 июля 2003 года. Глава группировки отказался сотрудничать со следствием. Удалось доказать причастность людей Тагирьянова к более чем двадцати убийствам и похищениям предпринимателей с целью выкупа. Лидера банды и трех его подельников, включая киллера группировки Олега Дацко, приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.