Тело убитого студента из Африки подбросили под окна московского общежития

Тело пропавшего студента из Африки нашли под окнами общежития на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

31-летний гражданин Бурунди Жуливе Макорока учился в Московском государственном строительном университете. Вечером 22 октября он вышел из общежития в магазин, находящийся в соседнем доме, и не вернулся. Соседи и друзья студента, обеспокоенные его исчезновением, безрезультатно обыскали ближайшие улицы и дворы, а затем обратились в полицию с заявлением о пропаже иностранца.

Ранним утром 25 октября сторож во время планового обхода территории, прилегающей к общежитию, наткнулся в кустах на тело мужчины со следами насильственной смерти. Погибшим оказался Жуливе Макорока. Его тело подбросили к общежитию уже после того, как волонтеры обыскали эти кусты в ходе поисков пропавшего. Оперативники нашли следы волочения.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Полиция разыскивает преступника, забившего студента до смерти.