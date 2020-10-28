В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского

Российский дизайнер Гоша Рубчинский показал новую модель обуви, выпущенную совместно с производителем спортивных товаров Adidas. Снимок появился на его странице в Instagram.

В ассортименте бренда «ГР-Униформа», созданном самим Рубчинским, появились две пары кроссовок, которые выполнены в сером и асфальтовом цветах. Отмечается, что за основу их дизайна взята уже существующая модель кроссовок Adidas BW. Новая обувь выполнена из замши, неопрена, синтетической сетки и рипстоп-ткани (высокопрочная ткань, имеющая комбинированную структуру плетения с армированной пряжей — прим. «Ленты.ру»).

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В описании к публикации дизайнер объявил, что продажи обуви из совместной коллекции начнутся 30 октября. Продукция «ГР-Униформа» будет представлена в магазинах марки Comme des Garçons и мультибрендовом ретейлере Dover Street Market. Их стоимость составит около 240 долларов (18,6 тысячи рублей).

Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. В 2008 году он запустил собственную марку мужской одежды, в коллекциях которой была представлена одежда, напоминающая наряды так называемых гопников, а именно: спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и кроссовки. В 2019 году основал новый бренд «ГР-Униформа».

В декабре 2018 года Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку. Ян Силфверлинг опубликовал в Instagram переписку, из которой следует, что Рубчинский просил его прислать откровенные фотографии. Представители модельера опровергли обвинения и заявили, что переписка была частью кастинга.