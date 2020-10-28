Празднующим Хэллоуин людям дали советы по профилактике коронавируса

Медицинские маски не рекомендуется надевать под маскарадные костюмы во время празднования Хэллоуина, так как это может быть опасно для здоровья. Такой совет дала глава службы здравоохранения столичного региона Чили Паула Лабра в эфире телеканала 24 Horas.

По ее словам, защитное средство под нарядом на праздник способно вызвать асфиксию. При этом маскарадная маска не способна заменить обычную тканевую как средство профилактики коронавируса, напомнила специалист.

Чиновница призвала воздержаться от традиции, когда дети ходят от дома к дому и выпрашивают сладости с вопросом «Шутка или угощение?». Однако в случае, если им все же захочется погулять по району, родителям необходимо положить конфеты в отдельные пакеты, обработанные антибактериальными средствами.

Лабра призвала проводить праздник с семьей дома и отказаться от массовых мероприятий. «Хорошая идея — отпраздновать Хэллоуин и устроить маскарад по Zoom», — заключила она.

Ранее иностранные онлайн-магазиныпредставили наряды для Хеллоуина, вдохновленные средствами защиты от коронавируса. Так, костюмы антисептика для рук появились у Yandy и Tipsy Elves. Rasta Imposta выпустила сразу несколько костюмов средств защиты от коронавируса, в частности, антибактериальные салфетки, бутилированный и настенный антисептик.