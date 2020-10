Раскрыта тайна магических текстов из Древнего Египта

Изображение: The Papyrus Carlsberg Collection

Ученые Франции и Дании раскрыли тайну чернил, которые использовались в Древнем Египте для написания текстов на папирусе в 100-200 годах нашей эры. Оказалось, что египтяне использовали технологию, которая появилась в Европе спустя 1,5 тысячи лет. Результаты исследования, выполненного на европейском источнике синхротронного излучения ESRF, опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Мощные рентгеновские лучи ESRF использовали для рентгенофлуоресцентного анализа веществ в составе красных и черных чернил на 12 папирусов библиотеки храма Тебтунис, включая фрагменты магического и астрологического трактата. Оказалось, что для изготовления чернил древние египтяне использовали железо и свинец. Железо, скорее всего, входило в состав охры, а свинец применялся для того, чтобы чернила быстрее сохли, а не в качестве пигмента. По словам ученых, такие сложные чернила мог изготовить лишь человек со специальными знаниями и навыками.

В пользу необычного использования свинца говорит то, что исследователи не выявили признаков таких свинцовосодержащих пигментов, как Pb3O4 в виде красного порошка, свинцовые белила или церуссит. Соединения, содержащие свинец, а также серу и фосфор, проникали в клеточные стенки папируса (изготовленного из одноименного растения) и обволакивали частицы охры, создавая эффект кофейного пятна вокруг красных букв. Это указывает на то, что египтяне тонко измельчали свинец, так что его частицы могли легко рассеиваться вокруг более крупных частиц. Однако остается неизвестным происхождение сульфатов и фосфатов свинца: присутствовали ли они в чернилах изначально или образовались с течением времени.

В Древнем Египте черные чернила использовали для написания основной части текста, а красные чернила часто применяли для выделения заголовков, инструкций или ключевых слов. Египтяне предвосхитили методы рисования, разработанные в XV веке, в эпоху Возрождения, когда художники начали использовать соединения свинца для сушки красок.