Посетитель ресторана съел пиццу «ужасным» способом и прослыл монстром

Посетитель ресторана в английском городе Олтрингем, графство Большой Манчестер, съел пиццу оригинальным способом и прослыл «монстром» в сети. Пост с фотографией его тарелки выложил Twitter-аккаунт ресторана.

На снимке видно, что клиент ел пиццу ножом и вилкой и съел только центральную часть с начинкой, оставив корочку нетронутой. «2020-й, почему ты хочешь сделать нам так больно?» — гласит подпись к фотографии.

Комментаторы были возмущены и назвали способ, которым посетитель ресторана расправился с пиццей, ужасным. «Этот клиент монстр», — вторил ему другой. Пользователи соцсети шутили, что такие люди недостойны пиццы, а один из комментаторов добавил, что за такое можно объявить в розыск. «Никогда не доверяй человеку, который ест пиццу ножом и вилкой», — иронично отметил один из них.

Однако у привередливого клиента нашлись и защитники. Один из комментаторов предположил, что заказавший пиццу просто сидел на диете и хотел снизить калорийность блюда. Другой обвинил ресторан в том, что к блюду не подали соус, в который можно было бы макать корочки.

Ранее в сети набрали популярность посты о пицце с киви, ветчиной и сыром, которую многие пользователи интернета посчитали самой отвратительной в мире. Большинство комметаторов отнеслись к такому сочетанию продуктов негативно, один из них даже связал ее создание с приходом Антихриста.