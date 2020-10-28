США примут рекордно мало беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа снизила лимит приема беженцев в 2021 финансовом году до 15 тысяч человек — это рекорд с 1980 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что принятое решение оправдано гуманитарными принципами и продиктовано национальным интересам. Кроме того, по новым правилам, США, за редкими исключениями, больше не будут принимать беженцев из Йемена, Сирии и Сомали. Известно, что в прошлом финансовом году США приняли 18 тысяч человек, годом раньше — 30 тысяч.

В 2019 году Верховный суд США также разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам, которые не выполнили определенные условия. Отмечалось, что решение суда снимает препятствия для введения ограничений в получении статуса легального мигранта. Так, беженцы, которые въехали в США из третьих стран, для получения официального убежища должны будут сперва получить отказ от государств, через которые лежал их путь.

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