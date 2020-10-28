Анонсирован первый всероссийский фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» организует первый всероссийский фестиваль мультконцертов. На большом экране будут показаны известные анимационные проекты в сопровождении симфонических оркестров и детей-солистов. Такое мероприятие анонсировано в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторами идеи и организаторами нового проекта стали благотворительный фонд «Гармония детства» и стратегический партнер «Союзмультфильма», группа компаний Zapomni. Начиная с 2020 года фестиваль мультконцертов станет ежегодным.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, каждый «может открыть для себя что-то новое»: интересно мероприятие как для знатоков кино, так и для любителей классической музыки. «А для детей "Мультконцерт" — настоящее погружение в атмосферу сказки: живое исполнение по своему эффекту превосходит во много раз любые современные технологии», — отметила она.

«"Мультконцерт" становится совершенно отдельным произведением искусства, который благодаря живому музыкальному сопровождению позволяет еще ярче сопереживать происходящему на экране и открывать новые грани любимых мультфильмов», — заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Мероприятие пройдет в Красноярске, Тольятти, Уфе, Омске, Калуге, Рязани, Новосибирске, Перми, Ульяновске, Калининграде, Владивостоке, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Чите, Челябинске, Хабаровске, Волгограде, Казани, Воронеже, Курске, Самаре, Тюмени, Екатеринбурге, Кирове, Пскове, а также в Санкт-Петербурге и Москве.

В программе представлены такие популярные советские мультфильмы, как «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Щелкунчик», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».

Президент благотворительного фонда «Гармония детства» Кристина Лежанская добавила, что фестиваль станет «одним из самых масштабных культурных событий в стране».