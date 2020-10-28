Минздрав назвал три условия для лечения COVID-19 дома

Минздрав назвал три условия, при которых человек, заразившийся коронавирусом, может лечиться дома. Правила содержатся в приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пациент может лечиться от COVID-19 на дому, если он не проживает в общежитии, коммунальной квартире, а также рядом с ним нет пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями сердца, эндокринной и бронхолегочной систем.

Также в Минздраве отметили, что домашнее лечение разрешается человеку, который может находиться в отдельной, изолированной комнате и соблюдать назначения врача, а также санитарные правила в течение всего срока лечения.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что большинство жителей столицы заразятся коронавирусом до конца года.

За последние сутки в России за последние сутки выявили 16 202 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах.