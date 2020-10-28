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Женщина вернулась с выборов и стала долларовой мультимиллионершей

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Фото: Rolf W. Hapke / Globallookpress.com

Жительница американского города Бофорт, штат Южная Каролина, вернулась с выборов и стала долларовой мультимиллионершей. Об этом сообщает портал UPI.

Победительница, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что решила заглянуть в магазин, когда возвращалась домой после досрочного голосования за президента США. Она купила напиток и заодно взяла лотерейные билеты Mega Millions. На следующий день она проверила итог розыгрышей и ошибочно решила, что выиграла тысячу долларов (около 77 тысяч рублей).

Американка показала билеты мужу. Тот перепроверил результаты игры и иронично сказал: «Ну, я думаю, здесь покрупнее приз». В результате билет с комбинацией 5-11-25-27-64 принес женщине два миллиона долларов (почти 155 миллионов рублей). Любительница азартных игр пока не решила, на что потратит свой выигрыш.

3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Ранее сообщалось, что житель Канады по ошибке купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал двойной джекпот. После получения приза победитель ушел с работы.

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