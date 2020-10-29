Посол России рассказал о «конструктивной альтернативе» гонке вооружений с США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о «конструктивной альтернативе» гонке ракетных вооружений с США на европейском континенте. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, альтернативой соперничеству в регионе является предложение президента России Владимира Путина по деэскалации в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, то Россия готова прилагать усилия совместно с зарубежными партнерами для того, чтобы предотвратить гонку ракетных вооружений на европейском континенте.

Российский дипломат отметил, что, если США заинтересованы в «реальном контроле над вооружениями», две страны cмогут сотрудничать, и нет необходимости в эскалации.

Антонов также прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о возможности размещения гиперзвуковых и баллистических ракет в Европе. Посол заявил, что подобные намерения могут привести к разбалансировке региональной и глобальной безопасности, а также к повышению конфронтационного потенциала.