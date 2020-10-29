Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских Су-25

Подразделения ПВО Азербайджана уничтожили два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении. Об этом сообщается в заявлении, распространенном министерством обороны страны.

В ведомстве уточнили, что сбитые 29 октября штурмовики пытались нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии в Губадлинском направлении.

Ранее министерство обороны Азербайджана раскрыло цель, поставленную перед вооруженными силами — «освободить» территории Нагорного Карабаха без нанесения урона мирным жителям. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские войска «освобождают свои земли».

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха перешел на новый этап 27 сентября — после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.