Глава совета мусульман Франции призвал не праздновать рождение пророка

Глава Французского совета мусульманского культа Мохаммед Муссауи после серии терактов призвал закрыть мечети и отменить празднования Мавлида в честь рождения пророка Мухаммеда. Об этом сообщает Franceinfo.

Празднования были запланированы во Франции сразу на три дня с 30 октября по 1 ноября. «Я призываю мусульман Франции в знак скорби и солидарности с нашими соотечественниками-жертвами этого мерзкого теракта отменить все торжества праздника Мавлид», — сказал Муссауи. Он решительно осудил атаку и также призвал органы внутренних дел временно закрыть места отправления культа.

Рождение пророка Мухаммеда — праздник Мавлид — отмечается 12-го числа третьего месяца мусульманского лунного календаря. В 2020 году он выпал на 28 октября. Дата широко празднуется в Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко и других мусульманских регионах.

29 октября во Франции произошло сразу несколько вооруженных нападений. Сначала стало известно об атаке выходца из Туниса с ножом возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Расследование произошедшего ведет антитеррористическая прокуратура. Нападавший в настоящее время находится в больнице. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар!». Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом.

Затем в Авиньоне террорист напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!», до этого он угрожал прохожим. Нападавшего застрелили. Вскоре полицейские задержали возле церкви святого Мартина в Сартрувилле под Парижем потенциального террориста, за которым пристально следили уже несколько дней.

Президент Франции Эммануэль Макрон позже приказал вывести войска на улицы по всей территории страны. В городах будут размещены до семи тысяч солдат.

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