Самый презираемый боец UFC обесценил победы Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон обесценил победы россиянина Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Bjpenn.

Ковингтон посчитал, что Нурмагомедов дрался не в своей весовой категории. «Хабиб хочет бить только карликов. Ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но ты никогда не будешь драться в полусреднем весе, ведь тут у тебя нет ни шанса сохранить свой непобежденный рекорд», — заявил американец, которого соотечественник Джастин Гейджи назвал самым презираемым бойцом UFC.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи и удержал пояс чемпиона UFC в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Россиянин занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Ковингтон — бывший обладатель временного пояса UFC в полусреднем весе. На его счету 16 побед и два поражения в поединках по правилам MMA.