Меркель осудила резню в Ницце

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила резню во французской Ницце, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщил у себя в Twitter пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт.

«Я глубоко потрясена жестокими убийствами в церкви в Ницце. Мысленно я сейчас с родственниками убитых и раненых. Французская нация в эти тяжелые часы может рассчитывать на солидарность Германии», — приводит Зайберт слова главы государства.

Ранее на произошедшее отреагировал председатель Европарламента Давид Сассоли. Он призвал европейцев сплотиться против насилия и ненависти.

Как сообщалось до этого сегодня, террорист, напавший на людей, кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

Ранее в тот же день стало известно, что по меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

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