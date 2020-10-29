Город в Италии проведет распродажу домов за один евро

Расположенный на итальянском острове Сицилия город Салеми анонсировал распродажу домов по цене 1 евро — меньше, чем стоит чашка эспрессо. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал телеканалу мэр города Доменико Венути, цель акции — привлечь жителей, так как Салеми страдает от депопуляции. «Все здания принадлежат городскому совету, поэтому процесс продажи можно провести достаточно быстро», — отметил Венути. По его словам, в районах расположения старых домов уже обновлены дорожная инфраструктура и инженерные сети.

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По данным CNN, большинство зданий, предназначенных для продажи на аукционах, расположены в центре города, некоторым из них 400 лет. Есть объекты в удручающем состоянии, но есть и те, восстановление которых потребует минимальных усилий.

Фотографии лотов будут размещены на сайте городского совета после запуска программы. Покупателей домов обяжут внести залог в размере 3 тысяч евро — он будет возвращен по окончании реставрационных работ. Провести их нужно в течение трех лет.

Ранее в октябре стало известно, что власти итальянской коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио, расположенной в регионе Абруццо на юге страны, начнут выдавать по 44 тысячи евро (почти 4 миллиона рублей) гражданам, согласным поселиться на ее территории. Специальный грант предназначен готовым на переезд людям в возрасте от 18 до 40 лет. Они должны будут жить в Санто-Стефано на протяжении пяти лет.

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