Путин заявил о действующих в ущерб себе США

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения со стороны властей США на работу в российском секторе энергетики наносят ущерб самим американским компаниям. Об этом президент рассказал на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», передает ТАСС.

Путин отметил, что в секторе углеводородов в России работают все мировые компании, в том числе американские.

«Но там, к сожалению, по политическим соображениям администрация [США] сейчас ограничивает работу американских компаний. В ущерб им, надо сказать. Но это не наше решение», — сказал Путин и добавил, что Россия готова работать и с американскими, и с европейскими, и с азиатскими компаниями.

Он выразил надежду на то, что зарубежные компании и дальше будут присутствовать на российском рынке. Также президент уточнил, что Россия будет развивать и другие виды энергетики, в том числе водородную, солнечную, ветряную. «Некоторые наши компании работают, приобретают активы за рубежом, в той же Швейцарии, разворачивают производство и здесь», — подчеркнул Путин. По его словам, Россия использует энергию солнца в Арктике, имеет планы по сокращению выбросов, а также по использованию «зеленых облигаций».

Отвечая на вопрос, в какие сферы в России стоит вкладывать средства зарубежному бизнесу, Путин отметил, что это решает каждый инвестор. Глава государства при этом обратил внимание на деятельность Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который «обеспечивает прибыль от вложений в Россию значительно выше, чем в других регионах мира».

Ранее Путин заявил, что представители власти в США прицепятся к чему угодно, чтобы сообщить о вмешательстве России в их избирательный процесс. Он также сообщил, что не знает, кто войдет в Белый дом в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена.