Пенсионерка нашла принт со спаривающимися животными на новой сумке и удивилась

Пенсионерка обнаружила неуместный принт на сумке во время онлайн-шопинга и поделилась своим удивлением с журналистами. Ее слова публикует портал 7News.

Жительница города Сидней рассказала, что на сайте австралийского универмага Myer ее заинтересовала вещь бренда La La Land с анималистичным принтом за 19 австралийских долларов (1061 рубль). Женщина решила приобрести ее, однако во время оформления заказа увидела, что на сумке изображены спаривающиеся животные.

Так, на зеленом фоне крупным планом запечатлены кенгуру, коалы, динго, эму, вомбаты и другие животные в интимных позах. Помимо сумки, в ассортименте марки также представлены косметичка и монетница с таким же рисунком.

Пожилая покупательница посчитала принт оскорбительным. «Я люблю дерзкий юмор, но это чересчур. Я шокирована», — подчеркнула героиня материала.

Других клиентов рассмешило изображение животных на продукции La La Land. «Идеальный подарок для взрослого, у которого все есть», «Это очень смешная сумка», «Я купила ее как сувенир, когда возвращалась из Австралии — мое лучшее приобретение», — писали пользователи в отзывах.

Ранее в октябре родители обругали бренд за продажу сексуальной одежды для детей. Речь идет о кожаных легинсах, которые выпустил в продажу британский производитель одежды River Island. Некоторые покупатели обвинили марку в «сексуализации детей».