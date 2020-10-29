Работники «Томета» попросили Мишустина не допустить банкротства предприятия

Сотрудники одного из четырех крупнейших производителей метанола в России, тольяттинской компании «Томет» обратились с отрытым письмом к главе российского правительства Михаилу Мишустину. «Нашу озабоченность в данный момент вызывает будущее компании, которой не так давно были предъявлены требования на невообразимые 87 миллиардов рублей через исполнительное производство от АО "ОХК "Уралхим", — говорится в отрытым письме трудового коллектива к премьер-министру. — Недавно все счета предприятия были арестованы в связи с возбуждением данного исполнительного производства, что ставит под угрозу выплату заработной платы и продолжение существования компании. (…) Арест счетов означает гибель нашей компании в ближайшие дни из-за невозможности исполнять свои обязательства, в том числе и перед зарубежными партнерами, которых у ООО "Томет" почти половина».

Обвинительный приговор, которым в том числе были удовлетворены гражданские иски двух миноритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот», АО «ОХК «Уралхим » и Евгения Седыкина на общую сумму более 87 миллиардов рубле был вынесен Комсомольским районным судом Тольятти в июле прошлого года. В списке юрлиц оказался и «Томет», несмотря на то, что между предприятием и «Уралхимом» никогда не было никаких связей и договорных отношений. Как пишет «Собеседник.ру», по сути, компания оказалась крайней в давнем корпоративном конфликте между миллиардером Дмитрием Мазепиным и бывшими руководителями «Тольяттиазота», к которым владелец «Уралхима» предъявляет претензии. И теперь оказалась перед угрозой закрытия.

«На вполне благополучное тольяттинское производство Мазепин прислал судебных приставов в разгар пандемии, когда с рабочими местами и деньгами у людей дела и так из рук вон плохо. Что, безусловно, создаст дополнительный очаг социальной напряженности в Тольятти, где обстановка далеко не безоблачна, — пишет «Собеседник.ру». — И все это — на фоне многомиллиардных вливаний государства в сохранение рабочих мест, поддержку граждан и отраслей, которым и без того приходится туго».

В «Томете» претензии «Уралхима» считают необоснованными. Сотрудники предприятия напоминают, что «Томет» работает с 1998 года и является одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области — только за последние 5 лет компания выплатила в бюджеты всех уровней порядка 9,5 миллиардов рублей налогов. «В период пандемии COVID-19, сложной социально-экономической ситуации в стране мы и наши семьи не представляем себе варианты дальнейшего достойного существования», — отмечают они.

Из-за ареста счетов с 21 октября «Томет» остановил производство метанола. В результате российский рынок не досчитается 40 тысяч тонн метанола в месяц, сообщает инфрмационно-аналитический центр «Рупек». Это уже привело к росту цен на продукт.