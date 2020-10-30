Назван реальный уровень заболеваемости коронавирусом среди детей

Немецкие ученые назвали реальный уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 среди детей в Баварии (Германия), который оказался в шесть раз выше, чем следует из официальной статистики. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты разработали новый метод измерения антител против коронавируса по их реакции как на рецептор-связывающий домен, так и на белки вирусной оболочки. Этот двухэтапный подход позволяет повысить специфичность теста до ста процентов и чувствительность до более 95 процентов.

В исследовании приняли участие почти 12 тысяч детей в возрасте от 1 до 18 лет, у которых взяли образцы крови. Они обнаружили, что средняя частота антител с апреля по июнь достигала 0,87 процента, что в шесть раз выше частоты заболеваемости, о которой сообщало Государственное управление по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Баварии.

Почти половина (47 процентов) детей с положительной реакцией на антитела не имели симптомов. Среди детей, в семье которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, треть (35 процентов) имела антитела, что указывает на более высокую ожидаемую скорость передачи инфекции у детей по сравнению с большинством предыдущих исследований.