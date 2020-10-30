Старые смартфоны Samsung получили внезапное обновление

Обновления для смартфонов Samsung 2016 года выпуска улучшили производительность устройств. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на отзывы пользователей.

По сообщениям владельцев старых смартфонов, они заметили внезапное обновление недавно. Новая версия прошивки появилась для Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, которые были анонсированы в феврале 2016 года. Журналисты выяснили, что в файле системного апдейта заключены исправляющие некоторые проблемы гаджетов патчи и обновления безопасности. Владельцы смартфонов отметили, что после апдейта их девайсы стали работать заметнее быстрее, сократилось количество системных ошибок.

Размер файлов обновления составляет около 70 мегабайт, апдейты уже получили потребители из США и Великобритании. В материале говорится, что апдейты пришли несмотря на сделанное в начале года заявление Samsung, согласно которому компания решила прекратить поддержку старых устройств. «Впечатляет, что корпорация поддерживает устройства, выпущенные около пяти лет назад», — заметили журналисты.

В декабре 2019 года внезапное обновление появилось на старых смартфонах, планшетах и плеерах Apple. В частности, апдейт получили iPhone 5s и 6. В обновление были включены настройки безопасности для девайсов.