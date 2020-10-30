Россиянин изнасиловал насильника

В Екатеринбурге полиция задержала 38-летнего россиянина, работавшего на стройке крановщиком, подозреваемого в изнасиловании раннее судимого 32-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчины познакомились на остановке общественного транспорта и решили совместно употребить алкоголь. В процессе распития они переместились в дом одного из них, где продолжили выпивать, после чего уснули. Утром ранее судимый за изнасилование, грабеж и кражу 32-летний гость проснулся из-за того, что хозяин начал его насиловать.

После случившегося потерпевший обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

7 августа сообщалось, что в Омской области за сексуальное насилие и убийства мужчин к 13 годам колонии общего режима приговорили 22-летнюю дочь российского фермера Елену Повеляйкину.