Девушка бросила учебу, прославилась в соцсетях и поделилась секретом успеха

Британская блогерша заработала десятки миллионов рублей с помощью социальных сетей и начала делиться секретами своего успеха с подписчиками. Ее слова приводит The Sun.

19-летняя Джорджия Портогалло (Georgia Portogallo) рассказала, что на занятиях в школе ей казалось, что она зря тратит время. По этой причине девушка решила не поступать в университет после выпускного, а попытаться заработать деньги с помощью социальных сетей.

Героиня материала начала продвигать свой аккаунт в Instagram, подписываясь на других пользователей и общаясь со своей немногочисленной аудиторией. «Людям кажется, что ты становишься знаменитым за одну ночь, однако это не так. Это достаточно тяжелая работа», — объяснила Портогалло и добавила, что пока она не обрела популярность, ей приходилось продавать свои личные вещи и занимать деньги у родителей.

По информации издания, за несколько месяцев блогерше удалось набрать большое количество подписчиков и она начала получать деньги, продавая рекламу. Так, за один пост она получала около 30 фунтов стерлингов (три тысячи рублей). Вскоре Портогалло обнаружила, что фанаты интересуются секретами ее успеха, поэтому она решила создать собственный курс по продвижению в социальных сетях.

Так, девушка сформировала инструкцию, состоящую из 88 страниц, и начала продавать ее по 25 фунтов стерлингов (2,5 тысячи рублей) на своей странице. По словам Портогалло, после публикации документа стоимость ее рекламы увеличилась и стала равна 400 фунтам стерлингов (41 тысяче рублей) за одну публикацию.

Согласно материалу, с помощью продажи упомянутого гайда и спонсорских постов знаменитости удалось купить дом за 160 тысяч фунтов стерлингов (16 миллионов рублей). Кроме того, блогерша рассказала журналистам, что общая стоимость ее вещей и сумок составляет около 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей). В ее гардероб входит продукция таких люксовых брендов, как Moncler, Gucci, Versace, а также Louis Vuitton, Fendi, Balenciaga и Dior.

Ранее в октябре блогерша потратила три миллиона рублей на роскошь ради славы. Мать двоих детей Джули Хауптманн, живущая в элитном районе Лос-Анджелеса, объяснила, что ежегодно тратит миллионы рублей на вещи люксовых брендов, чтобы оставаться известной в социальных сетях.