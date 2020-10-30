В России умирающего тыловика с коронавирусом бросили у больницы на каталке

В Волгограде умирающего 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны, тыловика Владимира Молчанова бросили на каталке возле местной больницы. Его госпитализировали с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Агентство «Высота 102» публикует на своем YouTube-канале видео, которое сняла дочь пенсионера Галина Курапова около больницы.

На кадрах видно, как Молчанов с откинутой назад головой и нездоровым цветом лица сидит на каталке без движения. Его дочь за кадром плачет и просит медиков помочь, но те отказываются его забирать и загораживают ей вход в больницу.

В разговоре с журналистами Курапова рассказала, что ее отца положили в больницу с коронавирусом 21 октября. «Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу, и будет решаться вопрос о его переводе в "ковидную психушку". Звучали даже такие фразы, что "ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет"», — добавила Курапова.

После этого она хотела забрать отца домой, пока не увидела, в каком он состоянии. «Мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой», — рассказала женщина. По ее словам, в результате конфликта мужчину «закатили» назад в больницу, и вскоре он умер.

Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, передает РБК со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Оксану Черединину.

Ранее в октябре сообщалось о пермском пенсионере, который с 19 сентября вел в социальных сетях дневник о своей болезни. Скорая к нему приехала слишком поздно — мужчина скончался от поражения легких в больнице.