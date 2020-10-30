В США впервые выявили свыше 90 тысяч новых случаев коронавируса

В США впервые выявили свыше 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает NBC News.

За последние сутки в США зафиксировали 90 456 новых случаев COVID-19, от него скончались 982 человека. Предыдущий рекорд был поставлен накануне, тогда за сутки выявили почти на 10 тысяч меньше — 80 622 инфицированных.

28 октября власти США сообщили, что за неделю выявили рекордные полмиллиона случаев заражения COVID-19. Это происходит на фоне того, как американские штаты вводят новые ограничительные меры. Речь идет о введении комендантского часа в некоторых городах и запрете принимать пищу в помещениях кафе, ресторанов и баров.

Всего в США зафиксировано почти 9 миллионов случаев заражения коронавирусом. 229 тысяч заболевших умерли, еще 3,6 миллиона — вылечились. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных и числу летальных исходов.

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