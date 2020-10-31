В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу

Священные тексты традиционных религий, как минимум в сокращенном объеме, следовало бы ввести в школьную программу по литературе. С таким предложением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 31 октября.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что он против использования для них возрастной маркировки.

«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно», — сказал митрополит Иларион.

Ранее в РПЦ отреагировали на поддержку Папой Римским Франциском легализации однополых браков. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что запрет церковью гомосексуальности — часть ценностной мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену.