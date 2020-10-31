«Ливерпуль» одержал волевую победу и вышел на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 31 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол Диего Форнальса красные ответили точным ударом с пенальти в исполнении Мохамеда Салаха. В концовке встречи победный мяч забил Диогу Жота.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 16 очков и выйти на первое место в АПЛ. В активе «Вест Хэма» восемь очков, команда расположилась на 13-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 8 ноября на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Вест Хэм днем раньше на своем поле примет «Фулхэм».