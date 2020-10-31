«Челси» разгромил аутсайдера АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 31 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Хаким Зиеш, Курт Зума и Тимо Вернер.

Победа позволила «Челси» набрать 12 очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» одно очко, команда находится на 20-й позиции.

«Челси» в следующем туре 7 ноября на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Бернли» днем ранее на выезде сыграет с «Брайтоном».