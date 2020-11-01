Канадец в средневековой одежде напал на прохожих

Неизвестный человек в средневековой одежде напал с холодным оружием на прохожих в канадском городе Квебек. Об этом сообщает CBC.

Нападение произошло возле здания парламента в Квебеке. По предварительным данным, в результате погибли два человека, еще пять пострадали.

Местная полиция в своем Twitter сообщила, что подозреваемого задержали, однако попросила жителей города оставаться дома, так как расследование все еще продолжается.

В июне 2019 года человек в маске и с ножом напугал жителей города Ньюквей в графстве Корнуолл на юго-западе Великобритании. Мужчина в белой маске преследовал людей, размахивая ножом для разделки мяса. Полиция его задержала, в результате никто не пострадал.