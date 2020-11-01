Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД

Видео нападения на московских сотрудников второго оперативного полка возле столичного главка МВД появилось в Telegram-канале Baza в воскресенье, 1 ноября.

На кадрах можно заметить, что мужчина подошел сзади к полицейским и по очереди нанес им удары кулаком. В свою очередь, правоохранители попытались отстраниться от злоумышленника.

Инцидент произошел 31 октября в Москве возле главного управления МВД. Нападавшим оказался 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров. Потерпевшим грозит увольнение за бездействие при выполнении служебного долга, так как они не попытались остановить злоумышленника.

Байсангурова позже удалось задержать. Выяснилось, что в 2014 году он уже совершал нападение на полицейского, за что был осужден. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.