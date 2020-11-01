Жители деревни похитили умершего от коронавируса шейха и попали на видео

Десятки жителей друзской деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах пришли на территорию больницы в городе Цфат и похитили тело умершего от коронавируса шейха Хасана Халаби. Об этом сообщает Haaretz.

Тело мужчины силой забрали из учреждения из-за того, что медицинские власти отклонили просьбу жителей Мадждаль-Шамса и не отдали им тело шейха. Люди собирались выставить труп на улицах деревни для прощания по друзскому обычаю.

Полицейские узнали о намерении похитить тело шейха, поэтому прибыли в больницу. Тем не мене они не воспрепятствовали действиям жителей деревни. Похищение попало на видео — процесс заснял корреспондент Kann News Руби Хаммершлаг (Rubi Hammerschlag) и опубликовал в Twitter.

31 октября в деревне прошли похороны Халаби, на которых присутствовали тысячи людей из разных регионов. По данным издания, многие из них были в масках, но далеко не все соблюдали социальную дистанцию.

Ранее министерство обороны Израиля сообщило, что в скором времени испытает собственную вакцину от коронавируса. Израильский институт биологических исследований уже получил все необходимые одобрения от Минздрава и Хельсинкского комитета.