Поехавшая в Крым россиянка рассказала о заваленных мусором и отходами пляжах

Россиянка, поехавшая отдыхать в Крым осенью, рассказала о заваленных мусором и отходами пляжах. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Москвичи в Крыму» на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, по ее словам, на пляже бывшей туристической базы «Таврида» был жуткий запах и не очень чистая вода. «В море как будто пролили молоко. Часть пляжа чистая, но в этом месте поднимается муть. Мне не понравился запах около моря, когда шла волна, чувствовался запах сероводорода», — рассказала туристка.

Кроме того, заметила путешественница, вблизи побережья всегда стоят баржи, которые очень сильно портят вид. «Недалеко делают пляж, завозят щебень и выгружают его краном. Не знаю, стоят ли они летом, может быть, они только начали строить, но люди еще купаются в море», — сообщила москвичка.

Самым печальным, по ее наблюдениям, были свалки мусора прямо на песке. «Здесь валяется все: пляжные зонты, пакеты, банки, бутылки, железо. Но что меня поразило это то, что туда складывают пакеты с мусором. Я так поняла, что люди считают, что это местная мусорка», — возмутилась путешественница.

Она заключила, что люди скидывают свои отходы прямо на пляж, несмотря на то, что мусорные баки стоят немного выше. Как считает россиянка, мусор оттуда не вывозили очень давно.

Ранее в октябре автор блога пришла на нудистский пляж в Крыму и удивилась, когда не нашла там голых людей. По ее словам, когда она приехала на побережье рано утром, отдыхающих еще не было, позже они начали приходить. Тем не менее, все они были в купальниках, плавках или другой одежде.