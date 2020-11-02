Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

Аналитик из «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил выгоду вклада в евро. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в евро сейчас вкладываться выгоднее, чем в доллар: на фоне более уверенных темпов восстановления еврозоны для инвесторов европейская валюта может быть интереснее американской.

«При благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2", - прогнозирует . "На фоне масштабной программы монетарно-фискального стимулирования и рвения властей Штатов сократить свой торговый дефицит, доллар, думается, — не лучшее средство сохранения капитала», — рассказал Зельцер.

Глава Сбербанка Герман Греф 25 октября заявил, что в настоящее время национальная валюта сильно недооценена. По его прогнозу, к концу 2020 года рубль укрепится, если геополитические риски ослабнут, а ситуация с коронавирусом стабилизируется. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, курс рубля останется примерно на нынешнем уровне до конца 2021 года. Он посоветовал россиянам диверсифицировать сбережения и часть денег хранить в зарубежной валюте.