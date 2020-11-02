Стало известно об увольнении расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора

Заместителя начальника управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, расследовавшего гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году, уволили. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на замгенпрокурора Игоря Ткачева.

По его словам, прокурор ушел по собственному желанию. Ткачев также подчеркнул, что увольнение не связано с итогами проверки, которой занимался Курьяков.

Как уточняет портал E1.RU, ранее прокурор получил предупреждение о неполном служебном соответствии от генерального прокурора Игоря Краснова из-за заявления о причине гибели туристов, которое «не было согласовано» с Генеральной прокуратурой.

В июле 2020 года на пресс-конференции Курьяков сказал, что группа погибла из-за лавины. По его словам, из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Кроме того, группа ушла на 50 метров от своего расположения, а видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.

После этого единственный из живых ныне поисковиков группы Дятлова Сергей Согрин назвал такую версию бредом. По его словам, на самом деле тогда случилась техногенная катастрофа — на группу опустилось ядовитое облако, поэтому туристы были вынуждены резать палатки и покидать их, оставляя свои вещи, поскольку чувствовали удушье, а оставаться на месте было равносильно смерти.

Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов. Планировалось проведение девяти экспертиз. Назывались три главные версии случившегося — лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган.