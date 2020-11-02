Департамент ЖКХ столицы опроверг падение лифта в одном из московских домов

В Департаменте ЖКХ Москвы опровергли информацию о падении лифта в доме №21, корпус 1 на улице Народного Ополчения.

Как сообщили в ведомстве, по данному адресу в диспетчерскую службу поступила заявка с сообщением об остановке лифта вместе с пассажиром.

Остановка произошла из-за отключения автомата питания. Пассажир был освобожден в нормативное время. Причины остановки лифта устранены, он снова запущен в работу.

Ранее 2 ноября СМИ сообщили о падении лифта в подъезде дома №21 по улице Народного ополчения на северо-западе Москвы. Также отмечалось, что в этот момент в нем находился ребенок, однако в результате инцидента он не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

