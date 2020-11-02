В России прошел открытый урок для школьников «Мы вместе»

В России прошел четвертый открытый урок «Мы вместе» в преддверии Дня народного единства. Он был посвящен этому государственному празднику, указано в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Участниками стали школьники из таких национальных регионов России, как Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Коми, Удмуртия, Чечня и Якутия. Они вышли в прямой эфир, чтобы рассказать о традициях своего народа и поделиться ими со сверстниками.

«В рамках открытого урока, посвященного Дню народного единства "Мы вместе", был запущен конкурс, посвященный дружбе. Его призом станет организованная поездка в гости к другу. Для участия в конкурсе необходимо до 19 ноября рассказать на странице в социальных сетях о своей истории дружбы с ребятами из другого города, отметить аккаунты проекта и Института, а также поставить хештег #Открытыеуроки_дружба», — отметила исполняющая обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

Первый Всероссийский открытый урок в этом учебном году провел президент Владимир Путин, он был посвящен теме здоровья.