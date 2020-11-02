В МВФ описали экономическую ситуацию в мире тремя русскими буквами

Траекторию развития глобальной экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, можно описать только русскими буквами. Об этом заявил замдиректора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго в ходе Международного биржевого форума, передает РИА Новости.

По его словам, текущая мировая рецессия не похожа ни на одну предыдущую. «Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах», — пояснил Спилимберго.

Представитель МВФ призвал искать подходящую форму кривой восстановления «в дебрях русского алфавита». «Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами. (...) Может быть, Я, может быть, Ю, Ш», — подчеркнул он.

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Спилимберго подытожил, что такой график точно будет нелинейный: скорее всего: мир ждут американские горки — взлеты и падения как минимум еще несколько месяцев. Он выразил надежду, что экономическая ситуация придет в норму, когда будет обнаружено действенное лекарство от COVID-19.

30 октября управляющий директор TS Lombard Кристофер Гранвилль предположил, что к привычным V-образной и W-образной моделям восстановления экономики следует добавить еще одну букву. По его мнению, нынешнюю ситуацию в экономике лучше описывает третья буква — К, которая к тому же выглядит одинаково в латинском и кириллическом алфавитах.