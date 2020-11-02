Ученые рассказали об опасности сине-зеленых водорослей для озера в Арктике

Сине-зеленые водоросли опасны для экосистемы реликтового озера Могильное на острове Кильдин в Баренцевом море, рассказала заведующая лабораторией мониторинга и сохранения природных экосистем Арктики Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) Мария Меньшакова. Ее слова передает ТАСС.

Ученые полагают, что интенсивное разрастание сине-зеленых водорослей нарушает целостность экосистемы озера. По словам Меньшаковой, эти растения вытесняют другие виды водорослей, чем меняют структуру уникальной арктической системы. «За год они разрослись с большой скоростью. Где-то на глубине 3-4 метра и на глубине 7-8 метров в соленом слое воды идет разрастание, и они вытесняют красные водоросли», — сказала специалист.

Она также отметила, что в море влияние таких растений абсолютно незаметно, но при замкнутой экосистеме, как в озере Могильном, их разрастание не проходит бесследно. Сине-зеленые водоросли, по словам ученой, могли попасть в воду либо с воздуха в результате осадков, либо через перемычку.

В озере Могильном практически отсутствует циркуляция воды. Оно сообщается с морем только под землей: вода просачивается через горные породы. Такой водоем не имеет аналогов в России и в Арктике.

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