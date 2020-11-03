Назван минимальный штраф по новому КоАП в России

Минимальный размер штрафа по новому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей вместо нынешних 100-300, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко. Его слова передает РИА Новости.

Он также отметил, что по некоторым санкциям размер штрафов уменьшен. В целом новый КоАП призван предотвращать правонарушения и будет «гуманизирован», добавил глава Минюста. В новой редакции кодекса, по его словам, увеличено количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку по штрафам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал штрафы в новом КоАП непосильными для российских автомобилистов. По его словам, при решении подобных вопросов необходимо учитывать платежеспособность населения, «а не идти по самому простому пути».