Опубликована карта нападений террористов в Вене

Австрийский телеканал ORF опубликовал карту нападений террористов на людей в Вене. Такую схему показали в прямом эфире, трансляция доступна на сайте.

Судя по изображению, все нападения произошли в центральной части столицы. Атаки были совершены на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Первые выстрелы раздались на Зайтенштеттенгассе у синагоги.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее ужасным террористическим нападением. «Я рад, что нашим полицейским уже удалось устранить преступника. Мы никогда не позволим запугать себя терроризмом и будем решительно бороться с этими нападениями всеми средствами», — написал он.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело ранен полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.