Дешевый шарф из «магазина для бедных» оказался люксовой вещью за 17 тысяч рублей

Анонимная покупательница приобрела дешевую вещь люксового бренда в «магазине для бедных» и позже удивилась его реальной стоимости. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина посетила магазин подержанных вещей, где нашла черный шарф марки Alexander McQueen, на который нанесен принт в виде белых черепов и монограмма модного дома. Он был выпущен в 2003 году, однако стал популярным только после смерти дизайнера бренда Александра Маккуина в 2010 году. Так, например, в нем появлялись на публике Ким Кардашьян, Кейт Мосс и Хилари Дафф.

По словам героини материала, ей удалось приобрести шарф всего за два фунта стерлингов (207 рублей). При этом его оригинальная стоимость равна 165 фунтам стерлингов (17 тысяч рублей). «Я купила бы шарф в любом случае, но когда увидела его бренд, обрадовалась еще больше!» — добавила покупательница.

Ранее в октябре трендовой куртке за сотни тысяч рублей нашли дешевую замену. Речь идет об удлиненном пуховике темно-коричневого цвета с широким воротником Bottega Veneta за 2175 фунтов стерлингов (225 тысяч рублей). Недорогие варианты были обнаружены в магазинах H&M, Gap и Uniqlo.