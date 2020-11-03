Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла

Театральная компания «Бродвей Москва» совместно с производителем парфюмерии «Библиотека ароматов» разработали новую коллекцию ароматов по мотивам мюзикла за столиками в Театре МДМ «День влюбленных». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Библиотека ароматов» создала пять духов, названных по главным музыкальным композициям постановки: «Добавь любовь», «Все под контролем», «Не порть карму», «Просто по фану» и «Повод тусить до рассвета». Так, например, последний аромат пахнет терпкой вишней.

«День влюбленных» — премьерный мюзикл, в сюжете которого раскрываются главные проблемы пары накануне свадьбы. В представлении сочетаются забавные сцены, неожиданные повороты сюжета, танцы актеров и музыка в исполнении джазовой группы. Отмечается, что зрители будут смотреть постановку за столиками.

В сентябре российские ученые захотели возродить духи 300-летней давности, найденные на дне Балтийского моря. В 2018 году моряки обнаружили на дне Финского залива неизвестный деревянный объект, а через год сотрудники Русского географического общества совершили первое погружение и выяснили, что это затонувший корабль XVIII века. На борту обнаружили множество бутылок разных форм и объема.