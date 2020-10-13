В России консультант магазина перепутала Gucci с освежителем воздуха для туалета

Консультант российского магазина сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» перепутала запах освежителя воздуха для туалета с ароматом люксового бренда. Произошедшее снял на видео один из пользователей TikTok.

Молодой человек с никнеймом @melkumyash (Давид Мелкумян), на которого в соцсети подписаны около 65 тысяч человек, решил устроить проверку сотрудникам магазина в торговом центре.

На размещенных кадрах заметно, как Мелкумян наносит стоящий в туалете освежитель воздуха на блоттер (полоска для пробников духов — прим. «Ленты.ру»), а затем появляется в торговом зале. Тиктокер подходит к консультанту и протягивает ей блоттер с просьбой помочь ему определить бренд парфюма.

Послушав запах, женщина с уверенностью заявляет, что на полоску нанесен аромат марки Gucci из линейки Gorgeous Gardenia. После этого она разворачивается и ведет молодого человека к стойке Gucci, распыляет названный аромат и передает блоттер Мелкумяну.

«Цветочный?» — уточняет он. «Да!» — отвечает консультант.