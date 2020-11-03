Мужчина менял диету каждые 10 дней и сбросил 50 килограммов за 11 месяцев

Житель Индии каждые десять дней менял диету и похудел на 50 килограммов за 11 месяцев. Об этом сообщает издание Times of India.

23-летний предприниматель Рибшах Дхедла (Rishabh Dhedla) весил 138 килограммов. Он решил похудеть после того, как отправился на обучение в Великобританию и понял, как важно вести правильный образ жизни. «Люди там приравнивают фитнес к элитному уровню жизни. Я понял, что хочу вести лучший образ жизни, чтобы чувствовать себя здоровым, пользоваться уважением и носить всю одежду, которую я хочу», — сказал он.

В конце 2018 года Дхедла вернулся в Индию и обратился за помощью к диетологу. Специалист помогает индийцу менять рацион каждые десять дней, в зависимости от того, как его организм реагирует на диету и упражнения. Он ест каждые полтора-два часа и старается выбирать здоровую пищу. Его меню варьируется, но в целом индиец ест овощные блюда и дробленую пшеницу, а в качестве перекуса использует фрукты и орехи. Из напитков мужчина предпочитает теплую воду со специями и зеленый чай.

«Мое тело привыкло к такой дисциплинированной диете настолько, что каждый раз, когда я пытался съесть что-то неположенное или ел фастфуд, у меня был синдром раздраженной толстой кишки. Может быть, таким образом мое тело пыталось сказать мне, что я ем что-то неправильное», — рассказал он.

Дхедла начал тренироваться в спортзале только после того, как похудел до 100 килограммов. Он сочетает силовые и высокоинтенсивные тренировки.

«Важнее всего соблюдать дисциплину. Это работает как магия. Второй секрет фитнеса — вода. Я пью по меньшей мере пять литров воды каждый день. Она вымывает токсины, и метаболизм становится эффективнее», — сообщил он.

В результате за 11 месяцев мужчине удалось сбросить более 50 килограммов. «Хотя диета оказалась очень успешной для меня, за это пришлось платить. Я сознательно принял решение перестать общаться с друзьями — любителями вечеринок. Но мне повезло, что у меня есть несколько действительно близких друзей, которые поддерживают меня», — подчеркнул индиец.