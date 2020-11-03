В МИД России отреагировали на стрельбу в Вене

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на стрельбу в центре Вены. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

По словам представителя МИД, российское посольство в Вене в контакте с местными властями для установления гражданства пострадавших и убитых в результате стрельбы. «Соболезнуем Австрии!», — написала Захарова.

Ранее Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что полиция все еще ведет борьбу с террористами на улицах Вены. По его словам, сейчас их поисками занимаются несколько спецподразделений. Министерство обороны в том числе привлечено к спецоперации.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело раненный полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.