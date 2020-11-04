«Барселона» повесила на 17-летнего вундеркинда ценник в 400 миллионов евро

Каталонская «Барселона» установила ценник на 17-летнего полузащитника Педро Лопеса, более известного как Педри, в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com.

Именно такая сумма отступных была прописана в контракте вундеркинда. Руководство сине-гранатовых рассчитывает таким образом удержать Педри в своих рядах.

Футболист пополнил состав «Барселоны» минувшим летом. При подписании контракта с игроком каталонцы опередили «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».

В активе Педри уже девять матчей в нынешнем сезоне. Также на счету футболиста один гол, забитый в рамках Лиги чемпионов.

Педри — воспитанник «Лас-Пальмаса». В сезоне-2019/2020 он дебютировал в составе клуба в испанской Сегунде. Он также стал самым молодым автором гола в истории клуба, отметившись забитым мячом в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 23 дней.

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