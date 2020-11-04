Американские активисты перекрыли движение недалеко от Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители Вашингтона приехали на грузовике с музыкальными колонками и заблокировали улицу, которая прилегает к ограждению у официальной резиденции президента США. Отмечается, что, несмотря на призывы полиции разойтись, активисты продолжают собирать толпу.

Также поступают сообщения о том, что к Белому дому начинает стягиваться все больше людей. Корреспонденты РИА Новости отмечают, что видели в толпе человека с бейсбольной битой.

Ранее президент США Дональд Трамп предсказал сроки оглашения результатов выборов главы государства. Трамп отметил, что, возможно, уже во вторник вечером, в день выборов, станет известно о его победе. Он подчеркнул, что сроки зависят от масштабов его победы.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.