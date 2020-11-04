Адвокат Трампа сравнил американские СМИ с газетой «Правда»

Адвокат американского президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани сравнил американские СМИ с советской газетой «Правда» в интервью телеканалу RT.

По мнению Джулиани, в американских СМИ можно наблюдать массовую цензуру, которая осуществляется в интересах демократов. «Впечатление такое, будто американские СМИ стали для Демократической партии тем, чем была газета «Правда» для российской компартии», — заявил он.

Защитник выразил уверенность в том, что Трамп одержит победу на выборах. «А донести эту мысль мы не можем в том числе из-за того, что 80 процентов СМИ просто маниакально следуют антитрамповскому курсу — доходит уже до какой-то патологии», — возмутился Джулиани.

Ранее Руди Джулиани делал похожее заявление о цензуре в пользу демократа Джо Байдена в соцсетях. Адвокат предположил, что это происходит, поскольку Трамп не даст соцсетям «рулить страной».

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.